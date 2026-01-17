〈イランは米軍事産業にとって“ありがたい存在”？エミン・ユルマズ氏が分析する「中東の混乱」で巨額の利益を得るアメリカ〉から続く死者7万人超の凄惨を極めるガザの悲劇。その裏でアメリカは、イスラエルへの巨額支援を続けつつも、本音では「対中国」へのリソース転換を図る。『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題のエミン・ユルマズ氏が、アメリカの地政学失策から軍事的再編まで解説する。【写真】この記事の写