大手牛丼チェーン「吉野家」が展開している季節商品をめぐり、紙メニューの表記が、商品価格を見間違えやすいようなデザインになっているとXで波紋を広げている。吉野家広報は取材に「結果として分かりにくい印象を与えたことについて、当社の配慮が十分でなかったと認識しております」などと説明し、改善を検討していると答えた。「『左が899円』『右が789円』に見える」「100円差はデカい」Xでは2026年1月中旬、吉野家が25年10月