凍結した湖が割れて山脈のようにせり上がる「御神渡り」は、昔から「神様が歩いた跡」として崇められてきました。とくに長野県の諏訪湖では、580年以上にわたって御神渡りの記録が続けられ、今も伝統的な神事が受け継がれています。しかし近年、諏訪湖では御神渡りが現れない年が続き、その神秘的な光景は、これまで以上に貴重なものとなっています。本記事では、御神渡りとは何かという基本から、諏訪湖に残る伝説と信仰、科学的