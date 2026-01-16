ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿­Ìé¡Ê52¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£45ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤á¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®¼ê¤Ï2016Ç¯¡¢42ºÐ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö19Ç¯¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÙºé¤­¤Î¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¤È¶¦±é¡£¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤É¤¦¤·