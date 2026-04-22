ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）がゲスト出演し、今年1月に結婚したユーチューバー・てんちむ（32）との子供について言及する場面があった。「結婚」の話題になると、三崎氏は「年齢も良かったかもね。これで20代とかで結婚してたら、多分まだ遊びたいとか、モテたいとかあったと思うんだけど。まあいろいろと経験したから