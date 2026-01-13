１３日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！ＳＰ」では「２０２６年厄年の有名人大集合」企画が放送された。高橋洋子が前厄だった昨年から、ステージでマイクのハウリングや、電池切れなどコンサート中のトラブルが多発したと明かした。これに明石家さんま島崎遥香に「そういうことある？コンサートとかで」と聞くと、島崎が手を振りながら「私、クチパクなんで」とぶっ放して、スタジオが騒然となった。凄いカミングア