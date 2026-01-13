元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所が13日、公式サイトを更新し、発表した。久米さんは19年7月、NHK情報番組「あさイチ」に生出演。「テレビの役割・メディアの今後」というテーマで意見を求められ、NHKの生放送にもかかわらず「NHKは民間放送