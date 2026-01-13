「gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)」は、バレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第1弾となるvol.1を、2026年1月15日(木)から2月2日(月)まで提供する。今年のバレンタインは、vol.1とvol.2の2段階構成。第1弾では、ホイップをフリルのように重ねたクレープを中心に、優しい甘さと濃厚なチョコレートを楽しめるラインアップを展開する。〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆ラズベリーフリルショ