こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。みなさんの初買いコスメは何ですか？今回は、筆者おすすめの初買いコスメをご紹介します。垢抜けたい方にぴったりのアイテムばかりなので、ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちら明るい白玉肌になれる美容液下地♡ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンC*トーンアップベース 3,500円（税込）スキンケア成分81%の美容液下地。ものすごく伸びがよく、スキンケアし