2026年はこれで垢抜ける！初買いおすすめコスメ10選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。みなさんの初買いコスメは何ですか？今回は、筆者おすすめの初買いコスメをご紹介します。垢抜けたい方にぴったりのアイテムばかりなので、ぜひ最後までご覧くださいね♡

明るい白玉肌になれる美容液下地♡

ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンC*トーンアップベース 3,500円（税込）

スキンケア成分81%の美容液下地。ものすごく伸びがよく、スキンケアしているような軽いつけ心地がお気に入りです◎

少量をスーッとなじませるだけで、もちもち白玉肌が完成します。

日焼け止め効果も高いので筆者は首にもなじませています！

透明感たっぷりのすっぴん風マスカラ♡

ピメル うそつきマスカラ 透け感ブラック 1,100円（税込）

すっぴん風のナチュラルメイクのときに大活躍する透け感ブラックのマスカラ。繊維が入っているのでほどよくロングなまつげになれますよ♡

とくに下まつげが盛れるのでヘビロテしています！

お年玉で買いたいご褒美コスメ♡

プラダ メッシュクッション LN10 11,330円（税込）

昨年のベスコスクッション！薄づきなのにカバー力があって崩れにくいところが推しポイントです。

見た目もかわいくて気分が上がるので、お年玉で買うご褒美コスメにいかがですか？

ブルベ大優勝うるつやリップ♡

デイジーク ジューシーデューイグロウティント 18 ゴールドピンク 1,760円（税込）

ちゅるんとした仕上がりがかわいいバレエコアなパッケージのリップ。ブルベの筆者が愛用しているのは18番の青みピンクです♡

ツヤ感がしっかりあるのに、ティントだから落ちにくい点がGOOD！

ピンクブラウンのアイラインで垢抜け♡

キャンメイク クリーミータッチライナー 09 ダージリンピンク 715円（税込）

何本もリピ買い&イロチ買いしているくらい大好きなアイライナー。出番が多いダージリンピンクを初買いしました！

なめらかな描き心地と明るめのピンクブラウンがお気に入り◎

ナチュラルに発光する上品ハイライト♡

Dior スキン フォーエヴァー グロウ ルミナイザー 03 ピンクヘイロー 7,810円（税込）

ひかえめなのに、デパコスならではのパール感がとてもきれいなハイライト。Cゾーンと鼻筋にのせると、顔の角度を変えるたびにツヤツヤと輝きます！崩れにくいところも◎

上品なメイクが好きな方におすすめですよ♡

ハイライトがきれいに仕上がるブラシ♡

CipiCipi ハイライトブラシ 1,100円（税込）

ハイライトをつけるとき専用のブラシ。なかなか自分に合うものに出会えていなかった筆者が、こちらを使って感動して手放せなくなりました！

ブラシの形が鼻筋やCゾーン、目頭のくぼみなどいろんなパーツにフィットするので使いやすいです♡

眉毛1本ずつ描けるペンシル♡

セザンヌ 超極細アイブロウ 06 ベリーブラウン 550円（税込）

超極細のアイブロウペンシル。眉毛を1本1本描き足したいときに重宝しています！

カラバリ豊富なのでヘアカラーや眉マスカラと合わせて選ぶことができてうれしい♡

ふんわり仕上がる白みカラーのチーク♡

fwee ポケットチークパレット CP01 ピンク&ソーダ 2,475円（税込）

バッグにつけられる激かわコスメ♡くすみを飛ばしてくれるハイライトカラーや、青みピンク系のチークが楽しめるパレットです。

しっとりとしたテクスチャーなので肌に密着して崩れにくく、ふわっと血色感を与えてくれますよ♡

乾燥敏感肌のためのクレンジング♡

キュレル ジェルメイク落とし 1,100円（税込）

初買いしてよかったクレンジング。とくにこの時期は肌の乾燥が気になるので、乾燥肌や敏感肌でも使いやすいクレンジングに変えてみました。

やわらかいジェルが肌になじんで、じんわりとメイクを落としてくれます。洗い上がりがしっとりしているのでお風呂上がりもパサパサせず助かります◎

使い心地もコスパも抜群です！

垢抜けが叶う2026年初買いコスメをご提案しました！コスメのお買い物の際に参考にしていただけたらうれしいです♡

