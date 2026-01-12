やさしさは、いつも心の奥でそっと息づいているもの。そんな想いを形にした「PEANUTS×Cosme Kitchen」コラボレーションが登場します。スヌーピーと仲間たちが描く“Heart to Heart”の世界観は、オーガニックのやさしさと重なり、肌にも心にも、そして地球にも寄り添う存在に。コスメや雑貨、フードまで幅広く揃った全19種のラインアップは、大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。