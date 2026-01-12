ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 橋本愛が30歳の誕生日を迎えたことを報告「言葉が出ないほど感動」 橋本愛 女優・俳優 芸能人のInstagram エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 橋本愛が30歳の誕生日を迎えたことを報告「言葉が出ないほど感動」 2026年1月12日 21時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 橋本愛が12日、30歳の誕生日を迎えたことをInstagramで報告した 「お世話になった方々からのビデオメッセージもいただいて」とコメント 「言葉が出ないほど感動しました」「ありがとうございました」と綴った 記事を読む おすすめ記事 バドミントン桃田賢斗、“キラリ”指輪ショット添え…結婚を報告「より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます」 2026年1月9日 9時20分 渡辺満里奈、夫･名倉潤と新年早々まさかの″ペアルック″ 仲むつまじい家族ショットを公開 2026年1月7日 8時35分 岡本和真 Bジェイズを選んだ理由は「僕の娘に30球団のロゴを見せた時に…」報道陣も思わず笑い 2026年1月7日 3時20分 高見侑里アナ、第1子出産を発表 夫はflumpool尼川元気 2026年1月7日 12時37分 メ〜テレ尾形杏奈アナ「結婚しました」番組で生報告「モリコロパークで」撮影写真に井戸田潤も祝福 2026年1月7日 9時40分