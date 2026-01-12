先週のエブリーでもお伝えした秋田市の高清水ラグビースポーツ少年団が11日と12日、横浜で行われた全国大会に出場しました。今のメンバーで臨む最後の試合では、攻守ともに持ち味のパワープレイが光り、見事、勝利をつかみました。小学5・6年生が出場し、各地区大会を勝ち抜いた16チームで争う全国大会。1チーム4試合ずつ行われます。水色と白のジャージー、高清水は初勝利