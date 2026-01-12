お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「成人の日」のこの日、“伝説の写真”を添え、新成人にエールを送った。近藤といえば、たびたびバラエティー番組に登場する成人式写真。赤い鮮やかな振り袖姿ながら、20歳とは思えない貫禄が話題となる。その成人式写真とともに「新成人の皆さんおめでとうございます」と祝福。「みんなまずは健康第一まっすぐにやりた