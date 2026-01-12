1月17日から4大ドームツアーをスタートさせる、永瀬廉と郄橋海人によるアイドルユニット「King ＆ Prince」（以下、キンプリ）。ツアーへの期待が高まるなか、2人の冠番組に不穏な情報が取りざたされ、波紋を呼んでいる。発端となったのは、10日の「文春オンライン」の報道だ。「2023年7月から冠バラエティ番組『キントレ』（日本テレビ系）を持つキンプリですが、2026年3月いっぱいで終了すると伝えられたのです。さら