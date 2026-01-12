1月17日から4大ドームツアーをスタートさせる、永瀬廉と郄橋海人によるアイドルユニット「King ＆ Prince」（以下、キンプリ）。ツアーへの期待が高まるなか、2人の冠番組に不穏な情報が取りざたされ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、10日の「文春オンライン」の報道だ。

「2023年7月から冠バラエティ番組『キントレ』（日本テレビ系）を持つキンプリですが、2026年3月いっぱいで終了すると伝えられたのです。さらに、11日の『ピンズバNEWS』では、後続番組として、8人組アイドルグループ『timelesz』の番組がスタートすると報じられ、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

『キントレ』は「新経済バラエティ」をうたい、土曜日の昼に放送されている。永瀬と高橋がアルバイトを体験したり、学生と交流したりする企画がファンからも好評だった。番組終了報道に関して、Xでは

《なんで24時間テレビのパーソナリティまでしたの?逆にそこまでしたのに終わらせる意味》

《24時間テレビのパーソナリティーやって翌年キントレ終了って日テレ酷いわこれ》

など、困惑する声があがっている。キンプリの日本テレビでの活躍との“落差”が注目されているようだ。

「キンプリは、2025年8月に放送された『24時間テレビ48』でチャリティーパートナーを務め、障がいのある子どもたちと交流するチャリティー企画にも参加しました。しかし、2人は5月から7月にかけてドームツアーがあったため、番組のロケや収録と重なることを懸念する向きもあったのです。日本テレビを代表する特番で“貢献”した翌年、『キントレ』の終了が取りざたされ、戸惑うファンがいたようです」（芸能記者）

2023年5月、平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太の3人が脱退し、現在の2人体制になったキンプリ。5人時代から、日本テレビとは深いつながりがあった。

「現在の『キントレ』の放送枠では、2022年1月から2023年5月まで5人の冠番組『King ＆ Princeる。（キンプる）』が放送されていました。平野さんらが脱退する直前の2023年5月20日には、5人が1泊2日で旅行する様子をゴールデンタイムで放送するなど、日本テレビのキンプリへの“厚遇”がうかがえました。2人体制でも、名前を変えて冠番組を継続していたため、今回の報道は各方面にショックを与えています」（同前）

放送3年め、キンプリの冠番組の行方ははたして──。