大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）、大関経験者の朝乃山（３１＝高砂）が約１年半ぶりに幕内の土俵に上がった。幕内欧勝海（２４＝鳴戸）を相手に右を差して前に出るも、土俵際の上手投げに屈して逆転負け。幕内復帰後の初白星はお預けとなった。それでも、元大関の表情は明るい。取組後の取材では「負けはしましたけど、前に出ているので。最後はあと一歩、足が流れた感じ。内容は悪くない」とうなずいた。幕内