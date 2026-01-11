日本テレビ系『歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜』が10日夜に放送され、小学5年生の“演歌少年”西山琳久が優勝し、13人目の“歌唱王”となった。【写真多数】『歌唱王』熱唱の様子小学5年生の“演歌少年”西山琳久の歌唱シーン日本一の歌声を決める大会『歌唱王』。第13回となる今回は、応募総数1万2517件の中から、予選を勝ち抜いた12人が個性あふれる歌声を披露し、ハイレベルな戦いを繰り広げた。ファースト