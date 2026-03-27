俳優の寺本莉緒（24）の2nd写真集『RIO』が4月1日に発売されるのを前に、未公開カットを含むカットを『FRIDAY』独占で特別公開した。約5年ぶりとなる本格的なグラビア復帰作として、“今”の魅力を詰め込んだ内容となっている。【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒本作は、未公開カットを含む写真を10ページにわたり掲載する大ボリュームの構成。かつて“令和の秘宝”と称された寺本の存在感を改めて印象づ