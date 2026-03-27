高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）高松宮記念でＧ１初戴冠を狙うペアポルックス。担当しているのは、元女性騎手の前原（旧姓・西原）玲奈助手だ。１０年の引退後は梅田厩舎で攻め専として調教に携わっていたが、昨年末からは担当馬がいる持ち乗り助手に。担当馬の初めての勝利は、同馬が豪脚で突き抜けた前走オーシャンＳだった。初勝利が重賞。「先生にもオーナーにも恩返しができて本当に良かった」と昨日のことのように