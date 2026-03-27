◆米大リーグブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が、開幕戦で衝撃のデビューを飾った。村上は敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場。９回、先頭打者として右腕ウッドフォードの３球目の真ん中カットボールをとらえた。打球は角度３１度のライナーで右翼ポール際に着弾。打球速度１０３