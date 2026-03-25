女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜・後１０時）最終回が２５日に放送された。同作は恋人はいるものの「きちんと人を好きになること」を避けてしまっている文菜（杉咲）らを中心とした、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリーを会話劇で描いた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ゆきお（成田凌）の誕生日。初めて訪れた喫茶店で、文菜（杉咲花）は