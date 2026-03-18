インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月17日、河村電器産業と共同開発した高密度GPUサーバ対応のモジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」の提供を開始した。AI時代に求められる分散型デジタルインフラとして、設計・構築支援から導入までを包括的に提供するという。価格は個別見積りで、標準納期は5ヵ月。製品イメージ○1ラックから導入でき、GPUの増設や拠点追加にも対応可能「DX edge Cool Cube」は、2025年3