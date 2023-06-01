◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2026年3月26日チェコ・プラハ）男子SPが行われ、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が95・84点をマークし、日本勢最上位の4位発進となった。トーループの4―3回転、トリプルアクセルを決めた。3位とは0・65点差。初の表彰台を視界に捉え、28日のフリーに臨む。五輪2大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はトリプルアクセルで回転