政府は次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」について、２０２７〜２８年にも有償で人を乗せる商用運航を認める調整に入った。複数の政府関係者が明らかにした。都市部での遊覧飛行から始め、将来的には都市と空港を結ぶ２地点間運航などへの拡大を見込む。１００年に１度の移動革命につながるとされる空飛ぶクルマによる旅客運送が、早期に実現する見通しとなった。関係者によると、政府は２７日に開かれる関係省庁や機体メーカー