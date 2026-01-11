新春を華やかに飾る大相撲初場所は１１日、両国国技館で初日を迎える。東西に横綱、大関がそろい、激しい優勝争いが見込まれる今場所。豊昇龍、大の里の両横綱はともに不安材料を抱えているが、新大関の安青錦に注目が集まる中、今年最初の賜杯獲得に意欲を燃やす。昨年九州場所千秋楽を左肩のけがで休場した大の里は、５日の横綱審議委員会稽古総見の後、出稽古で大関琴桜と肌を合わせるなどしてきた。稽古では左から攻めよう