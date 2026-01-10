CANDY TUNE・立花琴未 CANDY TUNE・立花琴未が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。「SHIZUOKA HAND CRAFT ARTS STAGE」では、竹細工で作ったスカートとヘッドドレス姿で登場した。独創性のあるファッションだが、ランウェイではクールに着こなした。その後のトークでは「インテリアみたい」とはにかんだ。