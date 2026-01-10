電動化を見据えてハイブリッドにもRSを設定ホンダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、『シビックe:HEV RSプロトタイプ』を発表した。【画像】ハイブリッドにもRS登場！プレリュードのS＋シフト搭載『ホンダ・シビックe:HEV RSプロトタイプ』全3枚今回、ホンダ・ブースで、メインステージには展示されていないものの事前に出展が公表されており、注目を集めていたクルマが