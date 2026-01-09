イラン首都テヘランの街頭で政府に対する抗議デモが行われた/Social Media（CNN）イランの首都テヘランで8日、政府に対する抗議活動が勃発した。経済の低迷と治安部隊による弾圧に憤るイラン国民がテヘランの街路を行進し、神政国家に反対するスローガンを叫んだ。当局はデモ開始直後、イラン国内のインターネット接続と電話回線を遮断した。インターネット監視団体は、この措置は暴力的な弾圧の前兆だと指摘したが、この遮断措置