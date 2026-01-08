AI音楽生成プラットフォームのSunoが、利用規約における「所有権」の表現をめぐり、公式Xで釈明を行った。Sunoで出力した楽曲の所有権については、海外メディアの報道をきっかけにユーザー間で「有料会員でも楽曲を所有できなくなった」との懸念が広がっていたが、同社は「所有権のルールは変更していない」と説明している。 （関連：【画像あり】Sunoを中心とした音楽生成AIをめぐる年譜） ■「所有