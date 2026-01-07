闇バイトの特殊詐欺グループから離脱しようとした名古屋市緑区の高校生を脅迫したとして、男が逮捕されました。 暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不定で、解体業を営む西村晴樹容疑者(42)です。 警察によりますと、西村容疑者は去年5月に他の者と共謀し、闇バイトで加入した特殊詐欺グループから離脱しようとした緑区の男子高校生(17)の自宅へ強盗に入る者の募集をかけ、高校生や家族に