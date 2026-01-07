ＧＡＣＫＴが７日、自身のＸに新規投稿。２５年の付き合いとなる１７歳下（出会った当時は１８歳差）の俳優の結婚を祝福した。「思い返せば彼が１０歳、ボクが２８歳の時の出会い。映画『ＭＯＯＮＣＨＩＬＤ』がきっかけだ。」と出会いに触れ、「彼が成人した日を一緒に祝い、初めて教えた酒がテキーラ。。。そのせいか今では驚くほど酒が強い。」と意外な素顔を紹介。「それでも、【あの奏多が結婚】と聞くと、時間の流れに