将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦予選5組決勝が1月6日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が増田康宏八段（28）に116手で勝利。伊藤二冠が挑戦者決定リーグ入りを決めた。【映像】伊藤二冠が王位リーグ入りを決めた瞬間ABEMAでテキスト解説を務めた大平武洋六段（48）は、「全体的に後手（伊藤二冠）が押していた将棋だと思いますが、自陣に竜を引きつけてからの粘りは素晴らしかったと思い