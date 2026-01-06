スポニチスポニチアネックス

アンジャッシュの渡部建、芸能活動を再開させたワケを説明「辞めた方が…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • アンジャッシュ渡部建がさまぁ〜ずのYouTubeチャンネルに出演した
  • 活動再開について「芸能界引退を考えたんですよ」と打ち明けた渡部
  • 「出ていくとなんか生きやすくなるかなと思った、それだけです」と話した
