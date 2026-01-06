政治団体 「チームみらい」の安野貴博党首が2026年1月6日にXで、報道された資産報告書の株式保有数を訂正し、謝罪した。原因は、「私が表を読み間違えてしまっていたこと」だとした。「正式な修正書類も追って提出いたします」時事通信の報道では、国会議員資産公開法に基づいて公開された参院選での当選者の資産報告書に掲載された安野氏の株式の保有数について、「米IT大手のアマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、アルファベ