政治団体 「チームみらい」の安野貴博党首が2026年1月5日、同日に公開された参院選で当選した125人の資産報告書が公表され、資産額が報道されたことについて、Xで声明を発表した。

「すぐに確認し必要があれば速やかに訂正の書類を提出したい」

国会議員資産公開法に基づいて公開された参院選での当選者の資産報告書には、25年7月29日時点で本人が保有する資産が記載されている。

時事通信の報道では、安野氏の資産について「総額3億6098万円のうち、大半が国債などの有価証券だった」とした上で、「米IT大手のアマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、アルファベット（グーグル親会社）、米半導体大手エヌビディアの４銘柄計６８万４８６５株の株式の保有も報告。株券は銘柄と数のみ申告するため資産額に含めていない」と伝えていた。

こうした報道を受け、安野氏は5日、Xで【取り急ぎご報告】として報道への疑問をつづった。

インフルエンサー指摘「実際は株式だけで最低でも203億円以上だと判明」

安野氏の投稿を受け、SNS上では株式部分の評価をめぐってさまざまな憶測が広がった。

投資家でインフルエンサーの「ゆな先生」は、安野氏の資産をめぐる報道に「チームみらい安野貴博氏、資産公開3.6億とされるも実際は株式だけで最低でも203億円以上だと判明してざわつく」と反応。

「4銘柄のうち1番1株単価が安いNvidiaの場合で68万株で203億。もしGoogleやMicrosoftなどの割合も高ければ300億。報道が間違っていたらすっからかん」と指摘した。

元参院議員の音喜多駿氏は、投稿を引用し「ひっくり返りました。すごすぎる」と驚愕。

「持ち出しでも選挙を闘えるけど、支援者のチームビルディングのために献金や党費の仕組みを考え抜いて設計してるんでしょうね...おそるべし。。」とつづった。

「『夫婦の将来のために貯金していた2000万円を全部投じた』は事実」

なお、安野氏の妻でチームみらい事務本部長の黒岩里奈氏は、安野氏の投稿を引用し「夫の計算間違い（なのか？）で私まで嘘つき扱いされてて草w」と投稿した。

「そしてマジレスすると、私の元の発言『夫婦の将来のために貯金していた2000万円を全部投じた』は事実ですー（微妙に単語が落ちていたので念のため）」と主張している。

黒岩氏は25年7月18日、参院選の出馬費用について、Xで「安野も、私との将来のために貯めてくれていた2000万円をすべて投じました」とつづっていた。

黒岩氏は、「そんな選挙何度もやられたら私たまったもんじゃないw」ともしている。