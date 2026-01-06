新フラッグシップスマホ「POCO F8」シリーズが登場！日本での発売にも期待Xiaomiは26日（現地時間）、インドネシア共和国・バリ島およびオンラインにてグローバル向け発表会「Global Launch Event - POCO F8 Series Launch - Save the data」を開催し、同社傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F8 Pro（型番：2510DPC44G）」および「POCO F8 Ultra（