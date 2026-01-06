新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
|新フラッグシップスマホ「POCO F8」シリーズが登場！日本での発売にも期待
Xiaomiは26日（現地時間）、インドネシア共和国・バリ島およびオンラインにてグローバル向け発表会「Global Launch Event - POCO F8 Series Launch - Save the data」を開催し、同社傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「POCO F8 Pro（型番：2510DPC44G）」および「POCO F8 Ultra（型番：25102PCBEG）」（Xiaomi Communications製）を発表しています。
ただし、発売記念キャンペーンが実施されており、割引価格はPOCO F8 Proの12GB RAM＋256GBストレージモデルが599.90ユーロ（約110,000円）、12GB RAM＋512GBストレージモデルが649.90ユーロ（約119,000円）、POCO F8 Ultraの12GB RAM＋256GBストレージモデルが789.90ユーロ（約145,000円）、16GB RAM＋512GBストレージモデルが849.90ユーロ（約156,000円）とのこと。なお、現時点では日本での発売については明らかにされておらず、Xiaomiの日本法人である小米技術日本では「販売予定は未定」だとしています。
POCO F8 ProおよびPOCO F8 UltraはPOCOブランドにおけるフラッグシップスマホ「POCO F」シリーズの最新機種で、日本でも昨年に前機種「POCO F7 Pro」および「POCO F7 Ultra」が発売されていますが、新たにチップセット（SoC）にはPOCO F8 ProがQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」、POCO F8 UltraがQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載してより高性能となっており、新たにアメリカ合衆国の音響機器メーカー「BOSE（以下、ボーズ）」と提携してボーズが監修したオーディオ機能を搭載することによって究極の音響体験を実現しています。
これにより、POCO F8 ProおよびPOCO F8 UltraにはSound by Boseテクノロジーを活用したモバイルオーディオシステムが搭載され、オーディオにおけるリーダーシップとコンパクトな製品からの卓越したサウンド体験の提供で世界的に知られるボーズがこれらの機種における音響機能の開発において重要な役割を果たし、パフォーマンスとイノベーションへの情熱を共有するPOCOとともに世界中のスマホの利用者にクリアで没入感のある高品質なオーディオを提供し、モバイルリスニングの可能性を再定義したとしています。
特にボーズがPOCOの高度なエンジニアリングチームと協力してPOCO F8 Ultra用のプレミアムトリプルスピーカー音響システムの開発に貢献し、2.1チャンネルアーキテクチャーを採用することによってコンパクトなスマホの設計に伴う制約を克服したとのことで、携帯音響機器で初めて豊かな低音を伴う精細なサウンド、クリアなボーカル、そして没入感のあるサウンドステージを体験できる真に革新的な携帯音響体験を提供します。またPOCO F8 ProもSound by Boseテクノロジーによるプレミアムなモバイル音響体験を実現しているということです。
画面は両機種ともに上部中央にハンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の縦長な「eye-care AMOLED display」となっており、POCO F8 Proが約6.59インチSuper HD+（1156×2510ドット）有機ELディスプレイ（約419ppi）、POCO F8 Ultraが約6.9インチSuper HD+（1200×2608ドット）有機ELディスプレイ（約416ppi）で、最大120Hzリフレッシュレートや最大480Hzタッチサンプリングレート（ゲーム時の簡易タッチサンプリングレートは最大2560Hz）、最大輝度3500nits（ピーク時）、DC調光（1nits〜）、コントラスト比500万：1、12bitカラー（680億色表示）、Dolby Vision、HDR10+、Pro HDRなどをサポートしています。
パンチホール部分にはフロントカメラが内蔵され、フロントカメラはPOCO F8 Proが約2000万画素CMOS＋広角レンズ、POCO F8 Ultraが約3200万画素CMOS＋広角レンズとなっており、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサー（超音波式）も搭載しています。画面はPOCO F8 Proが強化ガラス「Gorilla Glass 7i」（Corning製）、POCO F8 Ultraが強化ガラス「POCO Shield Glass」（Xiaomi Communications製）で覆われ、POCO F8 Ultraは画面の周りの縁（ベゼル）が上左右の3辺では1.5mm、下では1.68mmという超狭縁デザインを実現してPOCOスマホ史上最狭を実現しており、フレームやリアカメラパーツなどがアルミニウム合金製となっています。
また外観はリアカメラ部分が背面上部に横長にパーツが配置され、両機種ともに四隅こそラウンドしているものの、前面や背面、側面はフラットでスクエアなデザインとなっており、両機種ともに防水・防塵（IP68）に対応し、本体色はPOCO F8 ProがBlackおよびTitanium Silver、Blueの3色展開、POCO F8 UltraがDenim BlueおよびBlackの2色展開で、Denim BlueはXiaomiの第3世代ナノテク素材を採用することによって耐久性や耐汚性、耐摩耗性、そして環境に優しいタッチを実現しつつ、シックで若々しい美しさを放ち、一方のBlackはマットグロス仕上げのグラスファイバー構造でエレガントさと確かなグリップ感を両立しています。
POCO F8 Proのカラーバリエーション
POCO F8 Ultraのカラーバリエーション
サイズおよび質量はPOCO F8 Proが約157.49×75.25×8.0mmおよび約199g、POCO F8 UltraのDenim Blueが約163.33×77.82×8.3mmおよび約220g、Blackが約163.33×77.82×7.9mmおよび約218g。バッテリー容量はPOCO F8 Proが6210mAh、POCO F8 Ultraが6500mAhで、POCO F8 Proは有線（最大100W）のみの充電ですが、POCO F8 Ultraは最大100Wの有線による急速充電に加え、最大50Wのワイヤレス充電にも対応しているとのこと。またリアカメラは以下の構成に。
＜POCO F8 Pro＞
・約5000万画素CMOS（1／1.55型、Light Fusion 800、1画素1.0μm、4in1、Dual Pixel PDAF）＋広角レンズ（F1.88、焦点距離24mm、6P、OIS）
・約800万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.2、焦点距離15mm、画角120°、光学0.6倍）
・約5000万画素CMOS＋望遠レンズ（F2.2、焦点距離60mm、光学2.5倍）
＜POCO F8 Ultra＞
・約5000万画素CMOS（1／1.31型、Light Fusion 950、1画素1.2μm、4in1、Dual Pixel PDAF）＋広角レンズ（F1.67、焦点距離24mm、1G＋6P、OIS）
・約5000万画素CMOS＋超広角レンズ（F2.4、焦点距離15mm、画角120°、光学0.6倍）
・約5000万画素CMOS＋望遠レンズ（F3.0、焦点距離115mm、4P、光学5倍、OIS）
その他の仕様はWi-Fi 7やBluetooth、USB Type-C端子、NFC Type A／B、位置情報取得（トリプルバンドA-GNSS）、赤外線リモコン、nanoSIMカード（4FF）スロット、eSIMなど。更新中。
記事執筆：memn0ck
