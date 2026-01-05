ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」が上演されました。毎年夏に好評を博しているライブ・エンターテイメントが、カウントダウンイベントのためだけの特別バージョンとして復活。ルフィをはじめとする「麦わらの一味」がグラマシーパークに登場し、迫力のアクションと感動的なストーリーで会場を魅了しました。