ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」が上演されました。
毎年夏に好評を博しているライブ・エンターテイメントが、カウントダウンイベントのためだけの特別バージョンとして復活。
ルフィをはじめとする「麦わらの一味」がグラマシーパークに登場し、迫力のアクションと感動的なストーリーで会場を魅了しました。
開催日：2025年12月31日
開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク
ステージにはルフィ率いる麦わらの一味や、2025年のショーで活躍した四皇「千両道化のバギー」らクロスギルドの面々が登場！
カウントダウンだけのスペシャルエディションとして、パークの夏を熱くした激しいバトルや仲間との絆を描く物語が展開されました。
モンキー・D・ルフィ
ロロノア・ゾロ
ナミ
ウソップ
サンジ
トニートニー・チョッパー
ニコ・ロビン
フランキー
ブルック
ジンベエたち人気のキャラクターたちが目の前で繰り広げるパフォーマンスに、会場の熱気は高まり続けました。
パイロや照明などの特殊効果を駆使した演出の中、ルフィたちが縦横無尽に駆け回る姿に、ゲストの視線は釘付けに。
「おなじ瞬間、おなじ熱狂」をテーマにしたイベントにふさわしく、会場中が拳を突き上げ、熱い興奮に包まれました。
大晦日の夜にルフィたちとの絆を再確認できる、夢のようなひとときとなりました。
圧倒的なスケールと熱量で駆け抜けた、一夜限りのプレミアムなショー。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」の紹介でした。
