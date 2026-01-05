ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催された「NO LIMIT! カウントダウン 2026」にて、「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」が上演されました。

毎年夏に好評を博しているライブ・エンターテイメントが、カウントダウンイベントのためだけの特別バージョンとして復活。

ルフィをはじめとする「麦わらの一味」がグラマシーパークに登場し、迫力のアクションと感動的なストーリーで会場を魅了しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」

開催日：2025年12月31日

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グラマシーパーク

ステージにはルフィ率いる麦わらの一味や、2025年のショーで活躍した四皇「千両道化のバギー」らクロスギルドの面々が登場！

カウントダウンだけのスペシャルエディションとして、パークの夏を熱くした激しいバトルや仲間との絆を描く物語が展開されました。

モンキー・D・ルフィ

ロロノア・ゾロ

ナミ

ウソップ

サンジ

トニートニー・チョッパー

ニコ・ロビン

フランキー

ブルック

ジンベエたち人気のキャラクターたちが目の前で繰り広げるパフォーマンスに、会場の熱気は高まり続けました。

パイロや照明などの特殊効果を駆使した演出の中、ルフィたちが縦横無尽に駆け回る姿に、ゲストの視線は釘付けに。

「おなじ瞬間、おなじ熱狂」をテーマにしたイベントにふさわしく、会場中が拳を突き上げ、熱い興奮に包まれました。

大晦日の夜にルフィたちとの絆を再確認できる、夢のようなひとときとなりました。

圧倒的なスケールと熱量で駆け抜けた、一夜限りのプレミアムなショー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」の紹介でした。

ハミクマたちが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」 ハミクマたちが大集合！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」 続きを見る

干支のヘビとウマが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』ゆく年まん＆くる年まん 干支のヘビとウマが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』ゆく年まん＆くる年まん 続きを見る

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大晦日一夜限りの特別版！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!カウントダウン2026』「ワンピース・プレミア・ショー・スペシャルエディション」 appeared first on Dtimes.