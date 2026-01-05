ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 木村拓哉、ババ抜きで「最弱王」に…シュールな敗北姿に好評続出 木村拓哉 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 木村拓哉、ババ抜きで「最弱王」に…シュールな敗北姿に好評続出 2026年1月5日 14時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 3日の「BABA抜き最弱王決定戦」で、木村拓哉がババ抜きで敗北した 放送後、ネットでは「負け方までかっこいい」などと好評の声が続出 「勝ちでも負けでも存在感が強すぎる」といった声も上がった 記事を読む おすすめ記事 「一人で育てると言ったよね？」と…未婚の母となった人気グラドル・佐藤寛子さんが初めて「子供の父親」を明かしたワケ 2026年1月5日 7時0分 【独自】大阪市消防局の男性職員を書類送検 ボールを取りに自宅敷地内に入ってきた男子児童への傷害容疑 男児の父親「首を絞められ、4回殴られた」 2026年1月5日 11時55分 明治大学の馬が一時脱走「徘徊している」と110番通報…路上歩き回り自ら生田キャンパスに戻る 馬術部が飼育 川崎市 2026年1月5日 11時29分 「死んだ主人が家の中にいる。ずっと出ていってくれないの」夫の死後、異常な言動を見せるようになった老女。親族に依頼され家を訪れると… 2026年1月1日 6時30分 10代男女4人が乗った車が標識に衝突…19歳女性死亡3人けが iPhoneの異常検知機能で消防確認 大阪・太子町 2026年1月4日 18時6分