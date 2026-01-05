２日放送の「上沼×サンドの最幸運グランプリ２０２６」に俳優の坂上忍が出演。１４歳年下の妻について語った。ＭＣの上沼恵美子から「奥様とは関係どうなんですか、最近は」と聞かれると「結婚してまだ２年くらいなんですけど、お付き合いはもう１５，６年なんで」と口を開いた坂上。「嫌な言い方をするとですね、僕はもう奥さんはもう外見なんで」とぶっちゃけ、会場をざわつかせた。「１００パーセント僕のね、好みですけ