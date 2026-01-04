去年12月、静岡県長泉町の会社兼住宅で夫婦が口と手をテープで縛られ、現金およそ1000万円が奪われた強盗事件で、警察は、きょうまでに、いずれも神奈川県に住む高校生ら17歳の少年3人を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、いずれも神奈川県在住で、フィリピン国籍の男子高校生ら17歳の少年3人です。3人は、去年12月、静岡県長泉町にある会社兼住宅に押し入り、夫婦の口と手をテープで縛って夫に軽傷を負わせ、現