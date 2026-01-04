『月刊アフタヌーン』（講談社）にて連載中の、うめざわしゅんによる大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』がアニメ化、1月6日（火）よりTVアニメ放送がいよいよスタート！それをお祝いした『アフタヌーン』豪華作家陣からのイラストが到着した。☆豪華作家陣によるお祝いイラストなどをチェック！（写真3点）＞＞＞最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞20