きのう夜、栃木県栃木市の住宅に2人組の男が押し入り、住人の男性の顔を殴るなどして逃走しました。きのう午後9時ごろ、栃木市岩舟町に住む男性（52）から「自宅内に入ってきた見知らぬ男2人に殴られた」と通報がありました。警察などによりますと、2人組の男が男性の顔を凶器で殴るなどの暴行を加えた後、現場から逃走したということです。男性は顔から血を流すなどの大けがをしました。2人組はいずれも、▼上下黒い色の服装で、