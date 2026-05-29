栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が事件を主導したとみられる48歳の男を公開手配しました。事件3日後に成田空港にいる姿などが公開されています。【写真を見る】【速報】強盗殺人事件を主導か 48歳の男を公開手配栃木・上三川町強盗殺人事件栃木県警強盗殺人の疑いで公開手配されたのは、住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。公開された映像では、益田容疑者が荷物を片手に空港を歩く様子が確