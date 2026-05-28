2月、静岡･伊豆市の店舗兼住宅で現金約20万円が奪われた強盗事件で、警察は、実行役とみられる男など3人を、28日までに逮捕しました。強盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれも神奈川県に住む28歳と65歳、それに22歳の男の計3人です。警察によりますと、3人は2026年2月、静岡･伊豆市修善寺の店舗兼住宅に侵入し、住人で90代の女性を「金を出せ」などと脅し現金約20万円などが入った金庫を奪った疑いがもたれています。3人に面識は