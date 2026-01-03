バーは2階に分かれており、地下で火災が発生したとみられる/CNN via CNN Newsource（CNN）スイスのスキーリゾート地クランモンタナのバーで1日に発生した大規模火災では、少なくとも40人が死亡、119人が負傷した。スイスのパルムラン大統領は、バー「ル・コンステラシオン」で発生した火災について、同国史上「最悪規模の悲劇」と評した。スイス当局は2日、公式調査は継続中としながらも、シャンパンに取り付けた花火が火災の原因