是空とTCエンタテインメントは、ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズ共演のサスペンス・アクション『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』4K レストア版のブルーレイを2026年8月7日に発売する。価格は6,160円。ジェフ・ブリッジスとトミー・リー・ジョーンズ共演のサスペンス・アクション『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』4K レストア版のブルーレイが2026年8月7日に発売『ブローン・アウェイ/復讐の序曲』は、MGM創立70周