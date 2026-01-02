遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第22話後悔の涙【夫の気持ち】【編集部コメント】お母さんの喜ぶ姿を見て安心したアツシさん。普段付き添ってくれているチエさんの大変さも実感し、頭が上がらなかったことで